Сенатор США – лишить денег полицию — безумие, чреватое анархией

18.06.2020, 1:35, Новости дня

Лишение правоохранительных органов США финансирования, как того предлагают борцы с полицейским произволом, — это безумие, которое не поспособствует росту безопасности в американском обществе, заявил в эфире Fox News сенатор Рик Скотт. Несмотря на то что, по его мнению, необходимо провести реформы, чтобы полиция стала более прозрачным и контролируемым органом, подобные радикальные шаги приведут к анархии и беззаконию.

РИК СКОТТ, сенатор от штата Флорида: Всем нам можно и нужно негодовать по поводу того, что произошло с Джорджем Флойдом. Нам нужно меняться, нам нужно больше контроля и учёта, нам нужно лучше готовить кадры. Этим можно заняться.

Но думать, что наша жизнь станет безопаснее, если мы избавимся от полиции? Я был губернатором, и я никогда раньше не слышал о таком безумии. Левые просто с катушек слетели. Полицию нужно финансировать. У нас прекрасная полиция. Есть ли в ней паршивые овцы, которые творят непотребства? Разумеется. И от них нам нужно избавиться. Я общался с представителями правоохранительных органов, и произошедшее вызывает у них отвращение.

Хотите анархии? Хотите больше преступлений? Тогда лишите полицию финансирования. Я категорически против этого. Я хочу финансировать и поддерживать полицию. Я хочу больше прозрачности. Я хочу сделать так, чтобы мои сограждане жили в безопасности.

Сенатор, вы написали следующее: «Ни один человек в здравом уме, которому не плевать на здоровье, благосостояние и безопасность, не ответит на убийство Джорджа Флойда, предложив лишить финансирования правоохранительные органы. Более того, любой, кто предлагает такое, выступает за анархию и насилие в нашем обществе».

Но, сенатор, есть люди, которые используют словосочетание «лишить полицию финансирования» не в том смысле, что её надо вообще упразднить, не в смысле: «Избавься от полиции!» Но они хотят перемен. Я хочу спросить, какие двухпартийные поправки вы согласны поддержать в конгрессе? Какие поправки вы поддержите, в то время как споры становятся всё масштабнее?

РИК СКОТТ: Если они не хотят лишать полицию финансирования, то им не стоит так говорить. Выходит, что лишить финансирования — это не лишить финансирования. Они могут говорить, что они стремятся не совсем к этому, но выражаются они именно так. Я хочу прозрачности, я хочу, чтобы наше общество было безопасным; я не хочу, чтобы в нём были какие-то злоумышленники. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Сенатор Тим Скотт работает над соответствующим предложением, я также этим с ним занимался. Мы сделаем всё, что можем, чтобы уберечь нашу страну от опасностей и позаботимся, чтобы как правоохранительные органы, так и общество пользовались уважением, и каждый район чувствовал себя в безопасности. Я считаю, что в каждом районе должны быть рабочие места, отличная система образования, и чтобы там было безопасно.

Дата выхода в эфир 16 июня 2020 года.