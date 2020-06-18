 

Xinhua – июньский парад на Красной площади — мощный стратегический «ответ» Западу

18.06.2020, 1:35, Новости дня

Решение РФ провести традиционный военный парад на Красной площади, хотя пандемия коронавируса в мире ещё полностью не остановлена, говорит о многом, пишет Xinhua. Это способ продемонстрировать свою военную силу, вспомнить о былой славе и вдохновить россиян, отстаивая статус страны-победительницы в войне против фашизма, подчёркивается в статье. Этот парад будет многое значить не только для жителей России, но и для всего мира, поэтому люди с нетерпением готовятся и ждут этого события.


Reuters

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подтвердили, что военный парад в Москве, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня — и эта дата была выбрана тоже не случайно, отмечает Xinhua. В 1945 году именно 24 июня Советская Красная Армия провела первый торжественный Парад Победы на Красной площади в Москве. 

С 1995 года военный парад, посвященный празднованию Дня Победы, было принято проводить ежегодно 9 мая. Однако в этом году из-за распространения в мире новой коронавирусной инфекции и введённых в связи с этим карантинных мер РФ провела только воздушный военный парад, решив перенести основные мероприятия на лето. После чего была начата полномасштабная подготовка к новой дате, поясняет автор. 

«Для РФ этот парад — одно из самых важных событий», — подчёркивается в статье. Он позволяет не только показать военную модернизацию и новейшее российское вооружение, но и является отличной возможностью для РФ «продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь», пишет Xinhua. 

Даже в этом году, несмотря на глобальную пандемию коронавируса, Путин всё же принял решение о проведении военного парада на Красной площади в июне. И это «показывает мужество России» всему миру, отмечается в статье, и позволяет ей продемонстрировать соперникам свою военную мощь.

В последние годы страны Запада во главе с США постоянно усиливают «стратегическую блокаду» России, развёртывая системы противоракетной обороны в Европе, выходя из ДРСМД, расторгая Договор по открытому небу и свободно высказываясь о возобновлении ядерных испытаний — а также совершая другие действия, которые представляют собой целую «серию мер», направленных против Москвы, констатирует автор. Поэтому решение всё-таки провести военный парад на Красной площади также даёт ей возможность «продемонстрировать свои мускулы» и показать военную мощь Западу, чтобы устрашить своих противников, пишет Xinhua. 

Кроме того, это символическое мероприятие призвано поддержать национальный дух и укрепить единство, поскольку победа в Великой Отечественной войне всегда была поводом для гордости, а ежегодный парад на Красной площади в День Победы — это одно из самых значимых и торжественных событий в России, подчёркивается в статье. Россияне до сих пор хранят память о погибших на этой войне, и этот особый день — время, чтобы вспомнить национальных героев, продемонстрировать преемственность национального духа и чувство гордости за страну и нацию, поясняет автор.

И даже в такое непростое время парад на Красной площади послужит эффективным средством для поднятия национального духа, говорится в статье. С другой стороны, хотя ежедневное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ все ещё находится на высоком уровне, она продолжает усиливать меры по профилактике и контролю заболевания, поэтому прирост заболеваемости имеет тенденцию снижаться. Эпидемическая ситуация постепенно улучшается, а торжественный парад поможет россиянам «повысить боевой дух в борьбе с эпидемией и, наконец, победить коронавирус», уверен автор.

Кроме того, по его мнению, это мероприятие символизирует мощный стратегический «ответ» Западу: «В последние годы некоторые западные страны пытаются исключить Россию из числа победителей во Второй мировой войне. Перед лицом растущих международных угроз Путин решил всеёже провести Парад Победы, и его политическое намерение очевидно — это предупреждение Западу о том, что статус РФ как победительницы во Второй мировой войне останется неизменным».

С другой стороны, военный парад на Красной площади всегда был «окном», через которое можно увидеть текущую ситуацию в стране и международную обстановку, в которой находится Россия, отмечается в статье. Каждый раз, когда международная обстановка становится напряжённой, а стратегические игры на мировой арене обостряются, на сцене вновь появляется «парадное шоу». 

Если резюмировать всё вышесказанное, военный парад на Красной площади во время эпидемии — это способ для РФ продемонстрировать свою военную силу, вспомнить о былой славе, вдохновить россиян и сдержать противников, а также защитить свой статус страны-победительницы в войне против фашистов, подчёркивается в статье.

Поэтому это мероприятие проводится не только для россиян, но и для всего мира, поясняет автор: «Когда придёт время, в центре внимания окажется реакция международной общественности на это торжественное мероприятие — например, лидеры каких стран будут присутствовать на военном параде на Красной площади и какие войска и техника будут показаны на Красной площади». И люди с нетерпением будут ждать этого события, заключает Xinhua. 



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