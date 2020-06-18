Разработана технология трехмерной печати внутри человеческого тела

18.06.2020, 1:10, Новости дня

По словам специалистов, применение новой технологии в будущем позволит выращивать внутри человеческого тела органы.

Принцип действия новых биочернил в том, что из тонкого наконечника роботизированного сопла, которое вводится в тело пациента хирургическим путем, через небольшой разрез подается жидкость. Для удержания каждой нити биочернил в мягких тканях пациента сопло делает небольшую нишу и помещает сгусток жидкости в данное пространство.

Ученые отмечают, что для затвердения материалу не требуется ультрафиолетовое излучение. По мнению специалистов, в будущем этот материал может быть применен для создания кровеносных сосудов или спинномозговых дисков.