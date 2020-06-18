 

В Австралии найдены новые ископаемые виды растений

18.06.2020, 1:10, Новости дня

Окаменелость была обнаружена учеными еще в 1964 году, но в течение 50 лет она оставалась неизученной.

Во время анализа обнаружилось, что находка датируется концом позднего девона, когда Австралия была частью суперконтинента Южного полушария Гондвана. В это время первые растения только приобретали листья и самые ранние виды семян. Хорошо сохранившиеся окаменелости этой эпохи практически невозможно обнаружить.

Во время анализа ученые выявили, что данное растение представляет новый вид и род растений, которые имеют определенные сходства с современными папоротниками и хвощами. На данный момент анализом растения занимается группа исследователей из Франции, которая специализируется на изучении первых растений на Земле.



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