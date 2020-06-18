Президент Трамп представил план поддержки ветеранов войны

18.06.2020, 1:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп представил в среду План расширения прав и возможностей для ветеранов войны и завершения национальной трагедии самоубийств (PREVENT), который был разработан межведомственной рабочей группой, созданной по распоряжению президента. Глава государства представил основные положения плана в Белом доме.

«Мы подтверждаем наше священное обещание поддерживать и защищать наших замечательных ветеранов. Мы любим наших ветеранов, – подчеркнул президент. – С честью и мужеством эти патриоты беззаветно выполняли свой долг перед Америкой. И теперь мы должны выполнить наш долг перед ними, и это то, что мы делаем».

По словам Трампа, его администрация направляет все ресурсы на прекращение настоящей эпидемии суицидов среди ветеранов войны.

Самоубийства среди ветеранов действительно представляют собой серьезную проблему. По данным, предоставленным Белым домом, только в 2017 году суицид совершили 6 тысяч военных ветеранов – то есть было совершено примерно 20 самоубийств в день.

Для того, чтобы покончить с этим кризисом, был разработан план, включающий в себя десять рекомендаций, предполагающих скоординированные действия федеральных агентств и общественных организаций.

В США начнется новая кампания в сфере общественного здравоохранения, благодаря которой ветераны смогут получить информацию о получении доступной психиатрической помощи по всей стране.

По словам президента, борьба с этим кризисом «требует смелых действий на всех уровнях общества… Потеря наших героев разбивает наши сердца и причиняет душевную боль».

Год назад Дональд Трамп подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке PREVENT, целью которой являлась разработка общенациональной стратегии поддержки ветеранов.

«Сегодня, благодаря руководству министра [по делам ветеранов Роберта] Уилке, я с гордостью сообщаю, что мы выводим эту критически важную инициативу на новый уровень», – заявил президент, пообещав, что в ближайшие месяцы будет запущена национальная кампания по информированию общественности для поддержки ветеранов по всей стране.