 

Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснений уйгуров

18.06.2020, 1:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал в среду закон, предусматривающий санкции против лиц, ответственных за репрессии против уйгурских мусульман в китайской провинции Синьцзян. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Законопроект, принятый Конгрессом США почти единогласно, предусматривает санкции против китайских высокопоставленных чиновников, несущих ответственность за притеснение мусульманского меньшинства, которое в основном проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

По оценкам Организации объединенных наций, более миллиона мусульман содержатся сейчас в лагерях в Синьцзяне.

Трамп издал резолюцию, в которой говорится, что некоторые из требований санкционного законопроекта могут ограничить его возможности заниматься дипломатической деятельностью на посту президента, вследствие чего он будет рассматривать часть положений закона в качестве консультативных, а не обязательных к исполнению.



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