 

Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

18.06.2020, 1:02, Новости дня

"Редакция располагает оригиналами фотографий, то, что это не фотошоп — видно невооруженным взглядом". Заявление — регионального портала города Бузулук — после того, как журналистов издания обвинили в изготовлении фейков. Потому как в реальность новости, вызвавшей широкое обсуждение, и вправду верится с трудом.

Информационную шумиху спровоцировало участие города в акции "спасибо врачам". В местном издании написали, что администрация Бузулука в этом вопросе "отличилась". И — не в лучшую сторону. Дескать, разместили слова благодарности в адрес медиков — рядом с городским кладбищем. В качестве подтверждения показали снимки.

Выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Но ситуацию еще больше запутала позиция областного Минздрава. В котором, комментируя новость, заявили, что информация — не соответствует действительности, а опубликованные кадры — сделаны с помощью фото-редактора. Журналисты в ответ возмутились — мол видели всё "своими глазами", и в подлинности — не сомневаются.

"Как-то печально поблагодарили врачей" – один из заголовков областной прессы. "Спасибо", напечатанное большими буквами. Правда странно смотрелось рядом с надгробиями. Об этом говорят не только журналисты, но и горожане.

Казалось бы, нет ничего проще: взять да убрать сомнительный билборд. Но все вдруг разом начали от него открещиваться. Представители городской администрации сообщили, что "благодарность" – не их рук дело.

К данной рекламной конструкции и участию в акции администрация города Бузулука не имеет отношения. Рекомендуем за разъяснениями обратиться в Министерство здравоохранения Оренбургской области. И пожалуйста: через местные СМИ было сделано заявление, что первое сообщение о баннере якобы самый настоящий подлог. Журналисты говорят, что и на официальных аккаунтах областного Минздрава появлялось что-то вроде опровержения. Но все быстро куда-то исчезло.

Благо, это недоразумение особо на работу врачей в регионе не повлияло. В области выздоровели больше 70 процентов пациентов с коронавирусом. Во многом, благодаря усилиям медицинских работников.

"Если бы врачи обращали внимание на такие мелочи, им было бы трудно выполнять свой долг. Это не всегда приятно, но врачи очень люди умные и образованные, их не должно задеть как-то так, чтобы это как-то повлияло на качество работы", — считает Эрик Бровко, основатель платформы "Мое здоровье", член общественного совета Министерства здравоохранения РФ.

Оказалось, баннеры заказала местная больница. Правда там говорят, что у кладбища место не бронировали. К кому теперь претензии: к журналистам или все-таки к рекламной фирме, главный врач уточнить отказался. Несколько дней этот бузулукский не то баннер, не то фейк висел, смущая тех, кто проезжал мимо. Пока вместо такой социальной, не повесили обычную рекламу. А в напоминание об этой странной истории остались лишь клочки бумаги, на которых слово "спасибо" уже не прочесть.



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