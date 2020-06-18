 

Английская футбольная Премьер-лига возобновила сезон после коронавирусной паузы

18.06.2020, 1:00, Новости дня

17 июня двумя перенесенными матчами 28-го тура возобновился сезон английской футбольной Премьер-лиги.

В Бирмингеме “Астон Вилла” сыграла вничью 0:0 с “Шеффилд Юнайтед” и осталась на предпоследнем месте, сообщил сайт АПЛ. Гости идут шестыми в таблице.

В вечерней встрече “Манчестер Сити” разгромил “Арсенал” – 3:0. Первый “английский” мяч после 100-дневной паузы, вызванной пандемией COVID-19, на 45+2-й минуте провел Рахим Стерлинг. Во втором тайме Кевин де Брейне реализовал пенальти (51-я минута), а точку в компенсированное время поставил Фил Фоден. C 49-й минуты “канониры” играли в меньшинстве – был удален Давид Луис. Украинский легионер “Манчестер Сити” Александр Зинченко остался в запасе.

“Сити” идет на втором месте, уступая лидеру “Ливерпулю” 22 очка за девять туров до конца чемпионата. “Арсенал” – на девятой позиции.

Оба матча прошли при пустых трибунах (как и все игры до конца сезона).

Матчи 30-го тура состоятся 19–22 июня.

Решение приостановить розыгрыш АПЛ было принято 13 марта на собрании акционеров клубов.

К 6 июня коронавирусом в Великобритании заразилось 300,7 тыс. человек (пятое место в мире), скончалось – 42,2 тыс. (третье место).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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