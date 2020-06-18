Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2021-2022 годы

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18.06.2020, 0:53, Новости дня

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Канада, конкурировавшая с Норвегией и Ирландией в группе европейских и других стран, не смогла набрать нужного количества голосов. Победитель от Африки будет определен во втором туре, поскольку ни Кения, ни Джибути не получили необходимой поддержки, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что среди партнеров РФ из числа постоянных членов СБ ООН не осталось джентльменов, на которых можно было бы положиться в соблюдении неформальных договоренностей.

В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации в Совете Безопасности меняются пять государств. В отличие от «пятерки» постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето.

Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совбезе Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и ЮАР. Второй год продолжат участвовать в работе СБ ООН Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония.



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