 

Под Мурманском в реку и озеро попало неизвестное вещество

18.06.2020, 0:44, Разное

Разлив неустановленного вещества в реку Вуоннемйок и озеро Умбозеро произошел близ городского округа Кировск Мурманской области. Жители обратили внимание, что вода с западной стороны озера окрасилась в белый, местами синеватый оттенок.

Фото: Александра Серебряникова

Росприроднадзор взял пробы воды на анализ, о результатах пока не сообщается, как и о масштабе загрязнения. СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что источником загрязнения может быть заброшенный рудник обанкротившегося Ловозерского ГОКа. Однако на спутниковых снимках заметно, что территория экологического бедствия находится недалеко от отвалов месторождения «Олений ручей» СЗФК и озера Комариное, куда отводится вода из карьера. Заброшенный рудник же находится в северо-восточной части Умбозера.

ГОК «Олений ручей» занимается добычей и переработкой апатит-нефелиновых руд и постоянно подчеркивает экологичность своего производства. В районе Кировска проходят границы национального парка «Хибины», созданного два года назад для охраны экосистем тундры и северной тайги.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



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