В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

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18.06.2020, 0:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 49 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3483 человек.

Днем ранее в Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом.

В понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз. В тот же день мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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