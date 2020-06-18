 

NTD – полный застой — Италия открыла границы, но туристов всё нет

18.06.2020, 0:25, Новости дня

Италия уже практически не надеется спасти туристический сезон, поскольку даже после открытия границ туристов здесь очень мало. Предварительные бронирования на август и сентябрь тоже можно пересчитать по пальцам. Путешественники пока не спешат воспользоваться уникальным шансом, чтобы исследовать знаменитые на весь мир достопримечательности без традиционной толпы со всех сторон, отмечает NTD.

В это время года Рим обычно полон туристов: все места в отелях забронированы, как и столики во всех ресторанах. Мощёные улицы, пересекающие город, так многолюдны, что по ним передвигаешься с трудом.

Но всё это теперь в прошлом: пандемия коронавируса нанесла туристической индустрии Италии сокрушительный удар. И восстановления в ближайшее время не предвидится.

КРИСТОФЕР МИЛТОН, владелец магазина по прокату велосипедов: Ситуация плохая. У нас получается поработать только в воскресенье с отдыхающими жителями Рима, людьми, которые хотят немного покататься. Настоящих туристов мы не видели с февраля.

Несмотря на то, что Италия открыла свои границы для европейских стран и разрешила перемещение по своей территории, туристов пока приезжает очень мало.

КЛАУДИО КАПРИОТТИ, владелец сувенирной лавки в Ватикане: Как видите, вокруг никого: туристов нет — есть только римляне, которые пользуются возможностью посмотреть на опустевший собор Святого Петра. С экономической точки зрения, полный «застой». Мы открыты, но все наши сотрудники — в отпуске за свой счёт. 

Римский Колизей открылся 18 мая, но с соблюдением строгих правил социального дистанцирования. Число посетителей ограничено. Также экскурсии нужно бронировать заранее онлайн.

ИЛАРИЯ БУССИГЛИЕРИ, глава Ассоциации магазинов Ватикана: Наш показатель — заполняемость отелей, мы всегда проверяем именно его. Отель возле нас закрыт и открываться не планирует. В отеле Borgo Pio на август сделано одно бронирование — и два на сентябрь, вот такие цифры… 

Впрочем, сейчас идеальное время, чтобы посетить Рим и Ватикан. До карантина у знаменитого фонтана Треви невозможно было сделать селфи без других людей на заднем фоне — а чтобы попасть на площадь перед собором Святого Петра в Ватикане, нужно было выстоять огромную очередь.

Дата выхода в эфир 16 июня 2020 года. 



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