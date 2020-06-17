Специалисты представили новый метод превращения метана в метанол

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17.06.2020, 23:58, Новости дня

Команда ученых занимается изучением нового метода превращения метана в метиловый спирт.

Главной целью ученых во время новой работы было исследование на медьсодержащих цеолитных катализаторах механизма превращения метана в метанол. Во время исследования специалистами был применен метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения в твердом теле.

Ученые смогли на молекулярном уровне установить, как меняется состав и структура катализатора в процессе реакции, а также какие промежуточные продукты образуются из метана. Обнаружилось, что взаимодействие катализатора с метаном происходит с помощью химического превращения молекул метана на поверхности цеолита. Это способствует образованию активного промежуточного продукта под названием метоксид, который способен селективно превращаться в метиловый спирт и реагировать с водой.



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