 

Госдепартамент одобрил продажу Украине патрульных катеров

17.06.2020, 23:55, Новости дня

Госдепартамент одобрил возможную продажу правительству Украины 16-ти патрульных катеров Mark VI на общую суппу в 600 млн долларов. В среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Министерства обороны США предоставило необходимую сертификацию и уведомило Конгресс о возможной продаже.

Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести данные катеры, а также специальное вооружение и технику для них – артиллерийские орудия, радары, акустические системы и средства связи, запчасти, а также учебное оборудование и средства для обучения личного состава.

Эта предполагаемая продажа, как отмечают в Пентагоне, будет отвечать целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также повысит безопасность страны-партнера, Украины, «которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам. Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и обеспечения других морских интересов.

При этом отмечается, что поставка патрульных катеров Украине «не изменит основного военного баланса сил в регионе».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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