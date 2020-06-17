Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

17.06.2020, 23:50, Новости дня

На сайте телеканала RT появился любопытный репортаж из так называемой "Автономной зоны Капитолийского холма" в Сиэтле. То есть — территории в шесть кварталов, де-факто захваченной разного рода активистами на фоне протестов под лозунгом "Блэк Лайвз Мэттер".

Собственно, один из этих самых активистов по имени Зак Бучиньский и записал для наших коллег вот такое видео. Судя по которому, речь — чуть ли не о рае на земле. Пёстрые граффити на асфальте и на стенах, уютный палаточный лагерь в парке, раздача еды всем желающим. И даже — сельское хозяйство с далеко идущими планами.

В общем, ни дать ни взять — абсолютно безобидная и умиротворённая хиппарская община, откуда выгнали чиновников и полицейских. Таким образом якобы обеспечив всем равенство, безопасность и спокойствие. Одним словом — идиллия. Вот только не стоит забывать — снято всё это непосредственным участником событий. Который по вполне понятным причинам обошёл стороной — то, на что нужно обратить внимание.

С заходом солнца анархический рай меняется до неузнаваемости. Закрыты прилавки с бесплатной едой и одеждой. Исчезли с улиц художники и музыканты. И те, кто днем под прицелом телекамер растил редис и морковку, ночью наперевес с АК-47 идут насаждать свой закон.

Вооруженные патрули оставляют за собой право отказывать людям в проходе на территорию CHAZ, грубо выдворять неугодных и собирать дань с белых протестующих. Законы зоны радикальны и, что главное, очень избирательны. Защищая права черных на грабеж и нападения, о правах тех, кто от них страдает, никто не позаботился.

Еще недавно этот местечковый рэпер промышлял сутенерством и писал песни о том, как любит насиловать девушек вместе со своими друзьями, теперь Раз Симон — главный военачальник Зоны Капитолийского Холма. Его армия жестоко карает всех не желающих подчиняться, и сама никому подчиняться не желает.

"Единственная причина, почему я здесь, это открытое ношение оружия. Потому что у меня тысячи угроз убийства в моём почтовом ящике от людей, которые верят Fox News, что я один из этих террористов, берущий заложников и вымогающий деньги, но это, конечно, неправда", — нагло лжет Раз Симон, военачальник CHAZ.

В сети десятки видео, где Раз домогается к женщинам, избивает людей и раздает оружие несовершеннолетним, под каждым десятки комментариев с обвинениями в республиканской пропаганде. Оно и понятно, изнанка свободной зоны отвратительна и неприятна, и вряд ли кто-то захочет стать ее частью.

"Все это выглядит красиво на первой стадии — бесплатные обеды, игра, рисование, чтение лекций, но социальная организация общества настолько сложная вещь, что продукты надо где-то вырастить, надо из них произвести консервы, потом доставить, надо устроить какую-то элементарную логистику, и если всего этого не будет, то конечно в этом районе рано или поздно начинается грабеж и развал такой", — считает Леонид Крутаков, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Ультралиберальная идея, насаждаемая Штатами последние десятилетия, гласила — государство не носит системно-образующего характера, а лишь усугубляет положение граждан, через коррупцию, бюрократию и административные препоны. А значит каждый должен восстать и крикнуть — я здесь власть. То, что предназначалось третьим странам, зеркально ударило по самим США. Гидра восстала и отрастила головы.

"Трамп прекрасно понимает это — демократы пытаются его спровоцировать на применение силы и насилия, а когда будет насилие — обязательно прольется кровь и так далее. И тогда демократы назовут его кровавым диктатором. И тогда он попросту подольет бензин в новый костер", — уверен Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

И чем тушить этот костер решительно непонятно. Вкус вседозволенности и беззакония единожды попробованный запоминается навсегда. И отступать протестующие, судя по всему, не намерены. Вот уже и за пределами Сиэтла, в Орегонском Портленде, тоже появилась своя CHAZ.