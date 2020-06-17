Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

17.06.2020, 23:50, Новости дня

"Обеспечивают безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает". Это об устройствах, которые установлены в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также в Кремле. Как стало известно, каждый, кто собирается на личную аудиенцию к президенту, должен сначала пройти через дезинфекцию в специальном туннеле.

Как сегодня уточнил Дмитрий Песков, новое оборудование в местах, где чаще всего бывает российский лидер, появилось "в самый разгар эпидемии". Основная рабочая база сейчас — как раз Ново-Огарево.

Именно там проводятся личные встречи, а также большая часть мероприятий. Так что дополнительные меры предосторожности — вовсе не излишни. А в случае с главой государства — "вполне оправданы и объяснимы".

После появления информации о туннелях — естественно тут же возникли вопросы о производителе. Как оказалось, разработка — российская. А на самом устройстве обозначено гордое "Сделано в Пензе".

Через такой туннель зайти извне и выйти без всякой заразы могут проходить от 12 до 20 человек. Обработка занимает всего каких-то пять секунд. Как она работает? Система высокого давления подает дезинфицирующий раствор на форсунки и образуется так называемое мелкое аэрозольное облако. Оно и уничтожает, все что может нанести вред.

"Мы снижаем вероятность распространения инфекции и обрабатываем открытые кожные покровы тела человека. Таким образом мы исключаем все возможные вирусы и инфекции, которые находятся на внешних поверхностях человека, на одежде, на волосах, на коже, таким образом мы боремся с распространением", — поясняет Илья Сайгушев, коммерческий директор ТД "Моторные технологии".

Многие начали даже волноваться, как после такой обработки идти на работу сырым. Размер одной капли достигает значения до 20 микрон. Проще говоря, то самое создаваемое аэрозольное облако испарится крайне быстро, все будет сухим, и к тому же рисков для кожи и одежды никакого нет. Но вновь главное — это защита от распространения вируса, задача крайне важная, когда речь идет о первом лице.

"Одно из главных предназначений туннели позволяют сохранить здоровье президента в конце концов. Естественно, президент принимает большое количество и сотрудников, и представителей иностранных посольств. В целях безопасности разработка крайне хорошая, я думаю, ее оценят и зарубежные коллеги. Я думаю, этот туннель могут попросить поставлять и в другие страны", — считает Владимир Кравцов, политтехнолог.

Конечно, дезинфицирующий туннель сводит к нулю шанс распространения инфекции и в Кремле или Ново-Огарево, или там, где ни был бы установлен. Но не стоит забывать о других способах защиты. И важно не только придерживаться уже всех нам привычных мер, например, безопасного расстояния, но и следить за передовыми разработками.

"Это безусловно необходимая реальность, в которой мы будем продолжать жить до момента появления вакцины. Администрация Президента и другие органы власти очень внимательно относятся к внедрению любых технологий, которые в мире разрабатываются и это действительно знак, что проведены определенные проверки, и эта технология работает и эти меры защиты имеют воздействие на снижение риска заболевания", — отметил Эрик Бровко, член общественного совета при Министерстве здравоохранения России.

Пока что пензенские разработчики могут выпускать 100 таких туннелей в месяц. Поставки уже разъезжаются по многим регионам России. Причем цены на эту продукцию для компаний едва ли можно назвать большими особенно когда речь идет о противостоянии коронавирусу и риске, что многие сотрудники в один момент могут отправиться на больничный.

"В розницу цена начинается со 180 тысяч рублей с НДС. Безусловно, спрос сейчас высокий наши мощности заполнены полностью. Мы сейчас обладаем определенным портфелем заказов. Конкурентный рынок тоже имеется, на общей волне спроса есть и иностранные компании, есть и российские производители, мы активно отслеживаем, ведем свою борьбу", — отметил Илья Сайгушев, коммерческий директор ТД "Моторные технологии".

О туннелях Кремля слагают легенды и мифы, мол, так много потайных ходов, часть которых далеко не изучены. Появились еще 2 без каких-либо секретов, и которые в наше время обойти будет нельзя.