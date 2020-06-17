 

Финский дипломат заявил, что Горбачев хотел отдать Финляндии Карелию

17.06.2020, 23:50, Новости дня

В 1990–1991 годах Советский Союз выражал готовность передать Финляндии контроль над Карельской АССР и Выборгом Ленинградской области. Об этом в своих мемуарах написал бывший дипломат, консультант министерства иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.

Эти земли были отторгнуты Советским Союзом в результате войны 1939–1940 годов.

Сеппинен уверен, что советское правительство хотело избавиться от дотационных районов. Эта тема звучала накануне переговоров президента СССР Михаила Горбачева с финским коллегой Мауно Койвисто; дипломат якобы узнал о наличии таких планов от советника – посланника СССР в Хельсинки Льва Паузина.

По словам автора мемуаров, правительство РСФСР во главе с Борисом Ельциным также демонстрировало готовность к обсуждению “карельского вопроса”. Препятствием стала позиция Койвисто, который посчитал, что присоединение столь большой территории расбалансирует страну.

Пресс-секретарь “Горбачев-фонда”, многолетний переводчик советского президента Павел Палажченко в интервью “РИА Новости” назвал слова Сеппинена фальшивкой, так как переговоры официальных лиц опубликованы и в них нет упоминаний о передаче территорий. Палажченко предположил, что в Финляндии идет информационная атака на покойного президента Койвисто.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / В Виннице после ослабления карантина начало расти число заболевших. Ограничения могут снова ужесточить

10.04 / Путин поручил увеличить выпуск медизделий и лекарств против COVID-19

09.06 / В крови Ефремова нашли следы наркотиков

08.05 / Австрийский телеканал показал обращение Путина к народу Австрии в связи с 75-летием Победы

30.05 / Компания Mitsubishi отзывает свыше 141 тысяч автомобилей

01.05 / Захарова назвала Навального «конченым трусом»

16.05 / Стритрейсеры устроили нелегальные гонки в Коммунарке

15.06 / Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве

29.05 / Под Киевом произошла перестрелка с участием сотни человек. Власти связывают ее с контролем над транспортными перевозками

03.06 / Вопрос дня: Каким должно быть расстояние между объектами на даче по новым правилам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска