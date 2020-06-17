Финский дипломат заявил, что Горбачев хотел отдать Финляндии Карелию

17.06.2020, 23:50, Новости дня

В 1990–1991 годах Советский Союз выражал готовность передать Финляндии контроль над Карельской АССР и Выборгом Ленинградской области. Об этом в своих мемуарах написал бывший дипломат, консультант министерства иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.

Эти земли были отторгнуты Советским Союзом в результате войны 1939–1940 годов.

Сеппинен уверен, что советское правительство хотело избавиться от дотационных районов. Эта тема звучала накануне переговоров президента СССР Михаила Горбачева с финским коллегой Мауно Койвисто; дипломат якобы узнал о наличии таких планов от советника – посланника СССР в Хельсинки Льва Паузина.

По словам автора мемуаров, правительство РСФСР во главе с Борисом Ельциным также демонстрировало готовность к обсуждению “карельского вопроса”. Препятствием стала позиция Койвисто, который посчитал, что присоединение столь большой территории расбалансирует страну.

Пресс-секретарь “Горбачев-фонда”, многолетний переводчик советского президента Павел Палажченко в интервью “РИА Новости” назвал слова Сеппинена фальшивкой, так как переговоры официальных лиц опубликованы и в них нет упоминаний о передаче территорий. Палажченко предположил, что в Финляндии идет информационная атака на покойного президента Койвисто.