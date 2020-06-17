В Раде зарегистрировали постановление об отставке Авакова, коронавирусные антирекорды в Украине. Главное за день

17.06.2020, 23:49, Новости дня

Кадровый вопрос в МВД

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.

Программа правительства

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не принял решение о поддержке доработанной программы действий правительства и рекомендовал народным депутатам определиться путем голосования в сессионном зале.

Демонстрации в Киеве

Под зданием Офиса президента Украины около 500 сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста.

В альтернативной акции приняли участие около 100 человек, произошли стычки. Полиция задержала 15 демонстрантов, которые применяли газовые баллончики и бросали дымовые шашки.

COVID-19 в Украине

От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили еще у 758 человек. Оба показателя являются суточными антирекордами.

Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина более чем на месяц – до 31 июля 2020 года.

Судьба ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в 2020 году. В пояснительной записке к документу отмечается, что предложение обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране.

Министерство образования пообещало, что участникам пробного ВНО, которое прошло дистанционно, с 1 июля начнут возвращать уплаченные за услугу деньги.

Авиапроисшествие в Одессе

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Y1 “Дельфин” в Одессе. Вскоре после взлета машина упала на территории гипермаркета.

Новый формат турниров УЕФА

Из-за пандемии коронавируса решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в августе в Лиссабоне. Лига Европы доиграет сезон на стадионах Германии, решил исполком УЕФА.