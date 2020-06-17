В Раде зарегистрировали постановление об отставке Авакова, коронавирусные антирекорды в Украине. Главное за день
17.06.2020, 23:49, Новости дня
Кадровый вопрос в МВД
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.
Программа правительства
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не принял решение о поддержке доработанной программы действий правительства и рекомендовал народным депутатам определиться путем голосования в сессионном зале.
Демонстрации в Киеве
Под зданием Офиса президента Украины около 500 сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста.
В альтернативной акции приняли участие около 100 человек, произошли стычки. Полиция задержала 15 демонстрантов, которые применяли газовые баллончики и бросали дымовые шашки.
COVID-19 в Украине
От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили еще у 758 человек. Оба показателя являются суточными антирекордами.
Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина более чем на месяц – до 31 июля 2020 года.
Судьба ВНО
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в 2020 году. В пояснительной записке к документу отмечается, что предложение обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране.
Министерство образования пообещало, что участникам пробного ВНО, которое прошло дистанционно, с 1 июля начнут возвращать уплаченные за услугу деньги.
Авиапроисшествие в Одессе
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Y1 “Дельфин” в Одессе. Вскоре после взлета машина упала на территории гипермаркета.
Новый формат турниров УЕФА
Из-за пандемии коронавируса решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в августе в Лиссабоне. Лига Европы доиграет сезон на стадионах Германии, решил исполком УЕФА.
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