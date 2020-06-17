Белорусские новости стали похожи на фронтовые сводки

17.06.2020, 23:31, Разное

Наш собственный корреспондент передает из Минска.

11 июня, после того как сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыски в офисе «Белгазпромбанка», белорусские новости стали похожи на фронтовые сводки.

Пятница, 12 июня

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что ДФР возбудил два уголовных дела — по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «легализация (отмывание) средств, добытых преступным путем», — что имеются доказательства причастности бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к противоправной деятельности и что в рамках расследования уже задержаны 15 человек — топ-менеджеры и бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в других коммерческих структурах.

В тот же день Александр Лукашенко во время поездки в Полоцк рассказал журналистам, что проверкой банка госконтроль занимается по его поручению с 2016 года. Объяснил, почему руководитель банка Виктор Бабарико выдвинулся в президенты: «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда… Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч или 800 тысяч. Там слитки золота, картины — все принесли сразу: «Только не трогайте». С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать».

Виктор Бабарико. Фото: Наталия Федосенко / ТАСССуббота, 13 июня

Блогера Сергея Тихановского, находящегося в СИЗО, перевели в карцер. Его жена Светлана, которая зарегистрировала инициативную группу вместо арестованного мужа, объявила об отмене всех пикетов по сбору подписей в Минске и крупных городах, поскольку опасается провокаций. Это значит, что давление на Тихановских стало невыносимым. А еще оказалось, что именно их пикеты были системообразующими.

В субботу на минской Комаровке, где на протяжении трех предыдущих недель люди стояли по три-четыре часа в очередях, чтобы подписаться против Лукашенко и подписывались за всех, кто выставлял пикеты, было пусто. Нет, иногда люди подходили и подписывались, но местом сбора единомышленников, местом бесстрашия, местом свободного волеизъявления Комаровка быть перестала. В отсутствие пикетов Тихановских в городах стало тихо.

Фото: РИА НовостиВоскресенье, 14 июня

Государственное телевидение сообщило в вечернем эфире, что к делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью 20 млн долларов. Список картин по телевидению не оглашали, но показали в качестве иллюстрации «Еву» Хаима Сутина. Впрочем, все они хранятся в галерее «Арт-Беларусь», и полный список есть на ее сайте. Картины эти якобы готовили к вывозу из Беларуси.

Хотя вообще-то все было с точностью до наоборот: именно благодаря Виктору Бабарико работы Шагала, Сутина, Царфина, Бакста были привезены в Беларусь.

Корпоративную коллекцию «Белгазпромбанк» начал собирать в 2011 году. А до того, как банк купил на Sotheby’s картины Марка Шагала, в Беларуси не было вообще ни одной работы этого витебского художника. Где они теперь — неизвестно. Галерея «Арт-Беларусь», где хранилась корпоративная коллекция Белгазпромбанка, с 13 июня не работает «по техническим причинам».

В тот же день стало известно, что один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты и политзаключенный Николай Статкевич, который был задержан 31 мая по дороге на пикет и осужден на 15 суток ареста, в понедельник на свободу не выйдет — составлен еще один административный протокол: за то, что 8 мая он разместил в своем телеграмм-канале информацию о дате и времени похода в ЦИК для регистрации инициативной группы. Этот поход в ЦИК (группу Статкевича, разумеется, не зарегистрировали) милиция объявила несанкционированным массовым мероприятием.

Понедельник, 15 июня

В «Белгазпромбанк» пришла государственная временная администрация. Ее возглавила Надежда Ермакова — соратница Александра Лукашенко со времен его совхозной работы. В девяностые она работала в шкловском отделении «Белагропромбанка», а после победы Лукашенко на выборах в 1994 году возглавляла «Беларусбанк», «Нацбанк», была сенатором и председателем наблюдательного совета банка «БелВЭБ». Полномочия действующего правления «Белгазпромбанка» на время работы временной администрации приостановлены.

В тот же день на свободу, кроме Николая Статкевича, не вышли задержанные на пикетах по сбору подписей активисты Павел Северинец, Максим Винярский, Андрей Войнич. Им всем добавили новые административные сроки. Павлу Северинцу в общей сложности — 75 суток. Это уже не просто до дня выборов 9 августа, это уже до конца лета. И такое лето в Беларуси впервые.

«Сашу три процента» в Беларуси уже не обсуждают: с ним все понятно. Белорусы сейчас говорят о другом. Первый вопрос: арестуют Виктора Бабарико или, наоборот, зарегистрируют? Ответа на него пока нет, пожалуй, даже у Лукашенко. И второй вопрос: почему собственники «Белгазпромбанка» (акционерами являются «Газпром» и «Газпромбанк» в равных долях, у белорусского государства — лишь 0,097 процента акций) ничего не предприняли для его спасения от рейдерского захвата? Конечно, на прошлой неделе, после обысков в банке, они выпустили пресс-релиз. Но им можно, как известно, лишь муху прихлопнуть. От рейдеров пресс-релизы не спасают.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси