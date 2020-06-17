 

Мнение: Про гостиницы в СССР…

17.06.2020, 23:06, Разное

Когда я был  советским школьником, учившимся в простой деревенской школе, довольно часто уезжал из дома. На олимпиады, на соревнования , на концерты со школьным ВИА.

Останавливались мы чаще в пансионатах, общежитиях или в пионерских лагерях, реже – в гостиницах. Мне, видимо, не повезло в юности, но ни разу не довелось останавливаться в гостиницах, описанных в тексте, который увидел в ТОПе…

Но больше всего в этой записи меня поразила фотография « туалета в советской гостинице».

Дело в том, что автор уже выкладывал эту фотографию, как иллюстрацию о жутких советских сортирах.

И автору «исследования» про советские гостиницы еще в прошлом году подсказали, что это фотография сделана через 20 лет после развала СССР в белорусском райцентре Горки Могилевской области, в гостинице «Проня».

Автор фотографии – белорусский блогер tomkad четыре дня прожил в этой гостинце и еще в августе 2011 года выложил  в своем журнале эту и другие фотографии, сделанные, повторюсь,  в Белоруссии, 2011 году, через 20 лет после развала СССР.

Выходит, что автор «исследования» про советские гостиницы  сознательно подсовывает своим читателям фотографии, уже зная, что они не имеют никакого отношения к СССР? Считает своих читателей дебилами?

Источник: Ирек Муртазин



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