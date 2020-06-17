В Совфеде назвали «забавной» идею НАТО укрепить ПВО против новых ракет России

17.06.2020, 22:48, Новости дня

Сенатор Олег Морозов назвал «забавной» идею НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России.

«Реакция одновременно и забавная, и закономерная. Забавная потому, что «укрепление системы ПВО», которая по своим техническим свойствам наши новые ракеты «не берет», бессмысленно», – сообщил Морозов РИА «Новости».

По его словам, не менее забавен и тезис о «расширении российского ракетного потенциала».

«Численно не расширяется, а совершенствуется. По стратегическим наступательным вооружениям – и по численности стратегических носителей, и по ракетам средней и меньшей дальности – мы пока не выходим за рамки действующих соглашений, хотя и совершенствуем их качественно», – отметил Морозов.

Что касается такой закономерности реакции НАТО, то она, подчеркнул сенатор, заключается в том, что крики о «российской угрозе» «надо как-то оправдывать».

«Поэтому натовские военные барабаны задействованы в полную силу. Но лучше было бы вернуться за стол переговоров по всему комплексу вопросов взаимной безопасности, а не выходить в одностороннем порядке из всех договоров. Барабаны не заменят реальных договоренностей о снижении взаимных военных угроз», – указал сенатор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в качестве ответа на «усиление ракетного потенциала» РФ страны НАТО закупят дополнительные системы ПВО.