У здоровых людей были обнаружены признаки депрессии

17.06.2020, 22:46, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что симптомы, которые указывают на депрессию и тревожность, у здоровых людей связаны с изменениями функции мозга.

Ученые выявили, что с изменениями настроения, которые ассоциируются с депрессией и тревогой, связана опиоидная система в мозге. Уменьшение опиоидных рецепторов связано с увеличением депрессивных и тревожных симптомов у испытуемых. По словам ученых, этот тип изменений настроения является важным механизмом в центральной нервной системе.

Результаты исследования показывают, что уже на ранних стадиях могут быть обнаружены соответствующие изменения настроения. Также было отмечено, что для лечения депрессии могут быть использованы препараты, которые влияют на опиоидную систему.