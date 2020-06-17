Регионы перед «всенародным одобрением» поправок в Конституцию РФ

17.06.2020, 22:45, Новости дня

Организаторы общественной кампании «НЕТ!» запустили новый сайт, где объясняют, почему нужно активно противостоять обнулению сроков Путина, а не бойкотировать голосование.

По мнению гражданских активистов, россияне понимают, что «народное голосование» –это не реальный плебисцит или референдум. Назначенная на 1 июля акция специально организована «так, чтобы можно было спокойно, без полноценного контроля, сфальсифицировать результаты», – говорится в обращении общественной кампании.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попыталась выяснить, какие общественные настроения по поводу голосования за поправки в Конституцию РФ, преобладают в российских регионах.

«Это лето не будет тихим»

Президент фонда социально-экономических и политических исследований «Региональная стратегия», член общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург обращает внимание на то, что в общественном сознании укрепилось несколько трендов. «Первый тренд: “Мы им не верим, но они добьются желаемого результата”. Второй : “Мы – люди маленькие, и от нас ничего не зависит”. В большинстве – это неопределившиеся в своем выборе люди. Они пока не знают, идти ли им на участки для голосования.

Третье направление – люди, которые не хотят принимать участие в одобрении поправок. Они называют это действо “путинг”, а не “всенародное голосование” и игнорируют его», –комментирует ситуацию Соломон Гинзбург. Сам он считает, что идти на участки для голосования нужно для того, чтобы сказать «нет поправкам!». Только такая стратегия, по мнению собеседника Русской службы «Голоса Америки» помешает массовым подтасовкам результатов.

По наблюдениям Гинзбурга, по сравнению с концом 2019 года количество жителей области, не доверяющих как федеральной власти, так и региональной «возросло, примерно, на 15 – 20 процентов». До одной трети предприятий малого и среднего бизнеса не переживут кризис, вызванный пандемией коронавируса. Эксклавное положение

области, граничащей с Польшей и Литвой, обуславливает и специфический характер большей части местного бизнеса. Поэтому, по свидетельству члена областной Общественной палаты, «люди с нетерпением ждут открытия границ».

При этом в Калининграде и области увеличивается интерес к политике, правам человека и гражданским свободам. Но люди перестают верить традиционным партиям – как провластным, так и оппозиционным, отдавая предпочтение структурам гражданского общества. Хотя четкую позицию по многим вопросам люди еще не научились формулировать – отмечает Соломон Гинзбург.

И подытоживает: «Но в то же время резко выросло количество людей, готовых принимать участие в акциях протеста и отстаивать свои права и свободы. Потому что это – вопрос выживаемости. Примерно к июлю у многих закончатся запасы – у кого денег, у кого – продовольствия. И это лето не будет тихим, каким оно обычно бывает во всех уголках нашей страны».

«Люди видят, как политическая ситуация влияет на их жизнь»

Нижегородский политик Алексей Садомовский вместе со своими коллегами недавно провел опрос жителей города по поводу предстоящего голосования за поправки в Конституцию РФ. «Полтора часа мы разговаривали с людьми, просто подходили к ним на улице и спрашивали – что они думают. И, кстати, очень многие соглашались поговорить. Итоги получились не слишком радужные для Путина – выяснилось, что 80% из тех, к кому мы подходили, против поправок, и только 20% – за. Кстати, самая распространенная причина в пользу поправок звучала так: “Я не хочу, чтобы в России были однополые браки”. Аргумент, конечно, немного странный, учитывая, что однополых браков у нас нет и сейчас», – рассказал Садомовский в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Среди противников поправок настроения были следующие: «Власти намешали кучу самых разных поправок и заставляют принимать это все одним пакетом. Если бы голосование было по каждому пункту, это было бы справедливо, а так люди чувствуют манипуляцию. И вторая причина: многих не устраивает обнуление сроков Путина. Они хотят, чтобы власть менялась и не хотят, чтобы Путин правил вечно. Многие молодые вообще не видели других президентов России и хотят что-то новое.

Главное же то, что недовольных не просто много, а много тех, кто готов выразить свой протест публично, что в нашей стране чревато неприятными последствиями», –подчеркивает нижегородский оппозиционер.

Кстати, среди тех, кто поддерживает предлагаемые поправки, все собираются прийти на участки для голосования. А среди противников поправок единодушия нет. Одна часть опрошенных сказала, что собирается бойкотировать «всенародное голосование», другая часть придет на участки, чтобы выразить свой протест.

Резюмируя свой рассказ о настроениях в Нижнем Новгороде, Алексей Садомовский отмечает: «На негативное отношение к нынешней власти повлиял ряд факторов. Я думаю,

что экономическая стагнация и корона-кризис усилили это отношение. И, конечно, последние протесты в Москве, связанные с недопуском кандидатов на выборы в городскую думу. Люди видят, как политическая ситуация непосредственно влияет на их жизнь. Они видят, что нет политической конкуренции, и что их холодильники все больше пустеют. Люди начинают связывать одно с другим и становятся более политизированными, выступают за ценностные вещи».

«Уже не поддержка Путина, но еще не полная обструкция режима»

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирска второго созыва (1995 – 1999 гг), основатель независимого дискуссионного клуба Аркадий Янковский отметил, что настроения в восточной части Российской Федерации за «Уральским хребтом» –неоднородны. Еще в советские времена Новосибирск считался наиболее свободомыслящим городом, где жила и работала техническая интеллигенция. В то время как другие мегаполисы были, по сути, гигантскими градообразующими предприятиями.

Тем не менее, по оценке собеседника Русской службы «Голоса Америки», даже в Новосибирске, где есть Академгородок, и где есть неписанные правила подсчета голосов, соотношение сторонников и противников поправок в Конституцию можно оценить как четыре к одному: «Поэтому и настроения, и результаты могут быть разными, если мы говорим о Новосибирске и, скажем, о Кузбассе. И по предыдущим голосованиям разница была заметна, и в данном случае можно предположить то же самое», – считает Янковский.

Именно в оппозиционной среде, по его мнению, наиболее высок процент тех, кто понимает «суть этого псевдо-юридического безобразия».

Что же касается тех, кто намерен поддержать предлагаемые поправки, то, как считает Аркадий Янковский, «это – люди, которые не понимают, что происходит, либо у них на третьем месте стоит проблема несменяемости власти, поскольку в эти дни для них самое главное – собственный карман и понимание того, что жизнь ухудшается. А на втором месте – сама пандемия и недоверие к официальным данным (о числе заразившихся и умерших – А.П.).

То есть, основные моменты, это непонимание сути происходящего и следующее отношение к ситуации – уже не поддержка Путина и не вера в него, но еще не полная обструкция режима. До этого еще не дошло. Поэтому говорить можно, скорее, об апатии в среде так называемого “большинства”. Но это – в общих чертах», – уточняет Аркадий Янковский.

«Людям не объясняют, что можно проголосовать против поправок»

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников рассказывает, что ему звонят его избиратели с просьбами помочь в тяжелых жизненных ситуациях, а затем, как правило, начинают возмущаться предстоящим голосованием за поправки. «Судя по этим разговорам, люди поняли, зачем это нужно. И что все сводится к тому, чтобы Владимир Владимирович Путин и далее находился в руководстве нашей страны в качестве президента.

Скажу честно, что есть в Липецке сторонники того, чтобы он оставался у власти, и эти люди пойдут голосовать за принятие поправок в Конституцию. В основном, это – бюджетники, которые дорожат своей работой и не решаются возражать, пока хоть что-то имеют. Плюс административные работники, которых сегодня все устраивает, поскольку они, что называется, находятся “у корыта”.

А у обыкновенных граждан, у работяг отношение негативное. Они этих поправок не хотят», – сказал Хомутинников в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, по его наблюдениям, многие из тех, кто не одобряет предлагаемых поправок, и прежде всего – обнуление сроков Путина, не знают о том, что в предложенных бюллетенях для голосования будет возможность поставить галочку в графе «Нет». «Людям не объясняют, что можно проголосовать «против». Потому что идет сплошная агитация по телевизору, и на многочисленных билбордах – “Наша страна, наше решение” и так далее. И нет понимания, что можно не соглашаться с этим.

И когда меня об этом спрашивают мои избиратели, я рассказываю им, что возможность выбора есть и что можно прийти и проголосовать против поправок», – поясняет липецкий депутат.

Вспоминая предыдущие президентские выборы в марте 2018 года, когда Путин получил 76,69% голосов российских избирателей и последующую «пенсионную реформу», Олег Хомутинников приходит к выводу: «Накануне нынешнего плебисцита настроение в обществе, как мне кажется, гораздо хуже, чем в 2018 году. Наверно, поэтому и было решено провести голосование в течение недели, с возможностью электронного голосования. Потому что при классической процедуре было бы тяжелее фальсифицировать результаты, а сейчас власти будут это делать. Потому что по моим ощущениям негативного настроения на самом деле больше, чем позитивного».