Администрация Трампа будет добиваться пересмотра тарифов ВТО

17.06.2020, 22:45, Новости дня

Администрация США намерена настаивать на широкомасштабном пересмотре «устаревших тарифных определений» во Всемирной торговой организации,чтобы исправить то, что она рассматривает как несправедливое обращение с Соединенными Штатами на протяжении лет. Об этом заявил в среду в ходе слушаний в Конгрессе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что срочные изменения в международной тарифной политике необходимы для того, чтобы объективно отражать современные экономические реалии.

«Многие экономически сильные и развитые страны поддерживают очень высокие тарифные барьеры, намного превышающие тарифы, установленные Соединенными Штатами», – сказал Лайтхайзер в преамбуле своего выступления в Комитете по налогам Палаты представителей и в финансовом Комитете Сената.

Торговый представитель отметил, что Вашингтон будет стремиться к более широкой международной поддержке своих предложений, касающихся «особого и дифференцированного подхода» в торговле с развивающимися странами.

В течение нескольких лет администрация Трампа критикует ВТО за ее неспособность привлечь к ответственности Пекин, который, по мнению Белого дома, ведет недобросовестную международную торговлю. Вашингтон настаивает, что Китай, вторая по величине экономика мира, больше не должен рассматриваться как развивающаяся страна.