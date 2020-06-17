Мнение: Семья Наджибуллы требует расследований обстоятельств его убийства

17.06.2020, 22:42, Разное

В начале июня актуализировался вопрос обстоятельств гибели бывшего президента Афганистана Наджибуллы, который по основной версии был убит талибами после захвата Кабула.

По альтернативной версии, Наджибулла был убит пакистанскими спецслужбистами во время допроса.

Семья Наджибуллы требует расследования обстоятельств его гибели.

Семья бывшего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы выступила с требованием тщательного расследования обстоятельств гибели политика. В распространенном на днях от имени его вдовы Фатаны Наджиб заявлении, которое касается прошедших в стране мемориальных мероприятий, отмечается: «Лучшим способом почтить его память и совершенные им патриотические дела будет расследование обстоятельств гибели».

На днях могилу последнего промосковского президента Афганистана в городе Гардиз посетил советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. До этого на протяжении 30 лет афганские администрации воздерживались от любого жеста, который мог бы восприниматься как симпатия к экс-президенту. Пришедшие в 1992 году к власти моджахеды свержение правительства Наджибуллы считают своей большой победой, которую они празднуют ежегодно.

После отстранения от власти Наджибулла около 4 лет провел в офисе ООН, пользуясь дипломатическим иммунитетом. Правительства Раббани и Масуда не разрешили ему покинуть территорию страны. В 1996 году он отказался покинуть Кабул вместе с силами правительства Раббани, который убегал от «Талибана» (запрещён в РФ) на север. Талибы в 1996 году ворвались в офис ООН и зверски расправились с экс-президентом и его братом. Позже тела своих жертв они повесили в центре столицы возле президентского дворца Арг.

Талибы официально взяли на себя ответственность за казнь Наджибуллы. Соответствующее заявление тогда сделал второй человек в движении – мулла Раббани. Однако в афганском обществе из года в год получает развитие версия о якобы прямой причастности пакистанской межведомственной разведки (ISI) к этому инциденту. В правдивость этой гипотезы верят многие исследователи, в том числе – российские.

По этой версии, Наджибулла и его брат могли быть захвачены и перевезены на одну из конспиративных квартир ISI. Как считается, пакистанцы хотели заставить экс-президента подписать сфабрикованный договор о признании правительством Афганистана условной афгано-пакистанской границы (линия Дюранда).



Линия Дюранда.

Но во время пыток Наджибулле удалось выхватить оружие у одного из пакистанских офицеров и убить его. Экс-президент был застрелен на месте, гласит версия.

«Пакистанский след» немного отводит внимание от обстоятельств гибели экс-президента, однако делает актуальным другой крайне негативный для талибов вопрос — роль Исламабада в их выживании.

Не удивительно, что главные деятели движения в настоящее время предпочитают воздерживаться от оценок этого события.

При благоприятном раскладе политический офис «Талибана» в скором времени сядет за стол переговоров с афганской администрацией. Учитывая растущую популярность доктора Наджиба в афганском общественном мнении, можно допустить, что любые сомнения в обстоятельствах его гибели затронут талибов напрямую. Вопрос лишь в том, отразится ли это на переговорном процессе.

https://afghanistan.ru/doc/138229.html – цинк

Об обстоятельствах гибели Наджибуллы из книги "Афганистан в тисках геополитики":



Наджибулла с братом.

Вместе с ним остался лишь бывший начальник 10-го Управления МГБ (охраны) его брат генерал Ахмадзай. Узнав, что бывший президент остался в столице, пакистанские спецслужбы, да и политические круги отреагировали незамедлительно. В Исламабаде поняли, что в их руках уникальный шанс раз и навсегда снять все вопросы об афгано-пакистанской границе. План был прост и не вызывал у его авторов каких-либо сомнений.

Группа вооружённых талибов ворвалась в миссию ООН, попутно устроив там погром, арестовав и избив её сотрудников из числа афганских граждан. Наджибулла и его брат Ахмадзай были захвачены и переведены на одну из конспиративных квартир пакистанской разведки (ранее — советской), которые действовали при афганских спецслужбах с 1992 г.

В Кабуле появился известный в международных кругах, связанных с афганской политикой, генерал Аслам Бек. В своё время, он возглавлял Главный штаб сухопутных войск, затем, занимал руководящие должности в пакистанской военной разведке, выполняя наиболее деликатные поручения ещё со времен бывшего президента этой страны Зия-уль-Хака. Его сопровождал брат, также, кадровый разведчик, группа офицеров. При них был сфабрикованный в недрах пакистанских спецслужб документ на захваченном в президентском дворце бланке канцелярии Наджибуллы. Написанный на нём текст, датированный периодом пребывания Наджибуллы у власти, представлял собой договор об официальном признании президентом и правительством Афганистана «линии Дюранда» в качестве официальной и постоянной границы между этой страной и Пакистаном. Это и было главной целью группы пакистанских военных — любой ценой заставить Наджибуллу сделать то, что никогда не сделал бы ни один пуштун — подписать этот «договор».

Наджибуллу предавали много раз. Но в самый страшный свой час, он нашёл силы не предать ни Афганистан, ни свой народ, ни себя. Пустив в ход свою недюжинную силу, благодаря которой за ним ещё с юности закрепилась кличка «Бык», он сумел разметать охрану, отнять у одного из офицеров пистолет и убить, (либо тяжело ранить), брата Аслам Бека. Последующее было кошмаром. Он перенёс страшные пытки, но сломлен не был. Жуткая казнь, потрясшая даже его врагов, возмутившая всех афганцев, по какую бы сторону баррикад они ни были, подвела черту под его жизнью, под дьявольским планом Исламабада и, по большому счёту, под политическим курсом Пакистана к северу от «линии Дюранда»

https://www.litmir.me/bd/?b=245418 – цинк

https://sandinist.livejournal.com/203937.html – фото отсюда