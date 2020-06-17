 

Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР

17.06.2020, 22:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил режим односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом заявил пресс-служба Белого дома.

Санкции подразумевают под собой продление режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна. Сохранятся рестрикции, введенные на основании ряда указов президента, сообщает ТАСС.

Трамп считает, что действия и политика Пхеньяна продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Изначально принятые Вашингтоном меры были направлены на предотвращение распространения КНДР оружия массового уничтожения, а также средств его доставки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе

11.06 / Копка: Украине нет смысла просто так давать воду Крыму. Вода постепенно превращается в более ценный ресурс, чем нефть и газ

17.06 / Назвна дата окончательных “похорон” Adobe Flash Player

30.04 / Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки зоопарков

14.04 / Золото подорожало до максимума с 2012 года

20.04 / Сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics

19.05 / Мнения: А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

08.05 / Фрегат «Адмирал Головко» подготовили к спуску на воду

22.05 / В Грузии решили сажать в тюрьму за карты страны без Абхазии и Южной Осетии

05.06 / Солист «Иванушек» заявил о романе с Фриске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска