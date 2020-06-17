 

УЕФА доверила проведение оставшихся матчей Лиги Европы четырем городам Германии

17.06.2020, 22:40, Новости дня

Четырем немецким городам доверено проведение оставшихся матчей плей-офф Лиги Европы по футболу. Встречи пройдут в Дуйсбурге, Кельне, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Такое решение было принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций. Ожидается, что в Германии будут сыграны четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В каждом противостоянии будет сыграно по одному матчу, ответных встреч не предусмотрено.

Однако турнир был прерван после первых встреч 1/8 финала, и будут ли они проходить на домашних стадионах хозяев поля или же в Германии — остается неизвестным.

Также были назначены и даты стадий: матчи 1/4 финала будут сыграны 10-11 августа — каждый город примет по одному матчу, полуфиналы назначены на 16-17 августа без уточнения локаций, финал же, как и сообщали ранее Вести.Ru, пройдет на кельнском стадионе "Райн Энерги" 21 августа.



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