В Идлибе боевики остановили колонну с выпускниками школ

17.06.2020, 22:40, Новости дня

Автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ блокировала группа вооруженных боевиков в Идлибе. Сирийские школьники должны были приехать в сирийский город Хама через КПП "Трумба". Выпускников остановили на окраине населенного пункта Найраб боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).

Некоторые юноши и девушки вместе с родителями пытались продолжить свой путь на контролируемую Дамаском территорию пешком, однако боевики пресекли эту попытку угрозой применить против мирных граждан оружие, пояснил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Боевики не дали школьникам приблизиться к КПП, который контролирует сирийская армия. Школьники и их родители были остановлены ими на южной окраине Найраба в прямой видимости от Трумбы.