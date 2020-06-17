Трамп заявил о наличии угрозы для экономики США со стороны КНДР

17.06.2020, 22:30, Новости дня

Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

«В связи с этим <…> я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В феврале в докладе для комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР сообщалось, что в 2019 году Северная Корея не прекратила развитие ядерной и ракетной программ.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.