Эксперт: Поправки к Конституции расширят социальные гарантии для детей

17.06.2020, 22:30, Новости дня

«Дети – это не только наше с вами будущее, но и будущее государства, в котором мы живем. Их личностные, гражданские и профессиональные качества будут определять перспективы развития всего общества», – сказала газете ВЗГЛЯД замглавы СПЧ Ирина Киркора, комментируя конституционные поправки, в которых дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.

«Закрепление указанного приоритета в Основном законе однозначно даст толчок к расширению социальных гарантий для детей. Следующим шагом после ее принятия станут изменения в федеральное законодательство, нацеленные на их всестороннее духовное, интеллектуальное и физическое развитие», – считает зампредседателя президентского Совета по правам человека, директор Авторского центра «Мир Семьи» Ирина Киркора.

Например, предлагает Киркора, было бы целесообразно обновить правительственный план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства», то есть оценить полученные к этому году результаты и разработать новый, расширенный план – теперь уже до 2025 года.

Комментируя поправку в Конституцию, согласно которой «государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», Киркора призналась, что испытывала сомнения по этому поводу. «Подобная формулировка в результате буквального толкования может привести к коллизии, когда государство, принимая на себя функции родителя, забывает про главную задачу: найти семью ребенку, оставшемуся без родителей. Надеюсь, появится официальное толкование данной формулировки, что поможет прояснить ситуацию», – подытожила Киркора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в статью 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

В начале месяца президент подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно итогам опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании россиян высказали желание проголосовать за поправки.