 

Ученые рассказали о способствующей “деловому” настрою музыке

17.06.2020, 22:30, Разное

Американские исследователи провели новое исследование на предмет воздействия музыки на способность человека настроиться на выполнение дел. Выяснилось, что необходимый настрой способны создать композиции самых разных направлений.
В ходе исследования ученые, представляющие Университет Нового Уэльса (США), выполняли поиск типов музыки, способной как снизить стрессовую нагрузку, так и избавить слушателя от излишней расслабленности. Главным функциональным назначением такой музыки должна была являться её способность сосредоточить человека на определенном “деле” – как на работе, так и в период досуга. Тестируя участников эксперимента, специалисты использовали различные варианты плейлистов, наполненных мелодиями разных жанров и ритмического наполнения. В итоге выяснилось, что принадлежность музыки к какому-либо направлению не имеет принципиального значения в вопросе решения поставленной учеными задачи. Основным фактором для создания необходимого эмоционального фона является отсутствие в музыкальной композиции резкой смены тональности или ритма. По словам, исследователей, такие неожиданные “перепады” провоцируют у слушателя проявления возбуждения и яркой реакции.

Кроме того, эксперты порекомендовали слушателям использовать для создания нужного настроя малознакомую музыку, так как слишком знакомые треки могут быть ассоциированы с сильными эмоциями и создать отвлекающий эффект. Резюмируя, исследователи отметили, что наилучшими жанрами в данном контексте являются спокойная этническая музыка, классика или легкие поп-мелодии.



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