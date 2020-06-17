Мнение: Маразм крепчает, привлекая паломников

17.06.2020, 22:30, Разное

Какое замечательное время, позволяющее сидя дома наблюдать за тем как массы людей объединяются вокруг трагедии и начинают коллективно сходить с ума. Сделать из рецидивиста и порно-актера священную жертву – настоящее искусство.

В США на месте убийства (или гибели, кому как удобно) Джорджа Флойда начали проводить обряды крещения/очищения для всех неравнодушных. В Миннеаполисе появилась новая точка привлечения туристов, но мэрия скорее всего не в восторге от данного факта, однако продолжает одобрительно улыбаться.

«Вовремя подсуетился» лидер одной из христианских организаций под названием Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, который очень скромно говорит о себе следующее:

«Господь призвал Джоша быть таким же, как Иисус и его ученик в древности, и проповедовать на улицах больше, чем он проповедует за кафедрой. Но он открыт для выступлений в церквях, служениях и мероприятиях, если чувствует, что Господь ведет его»

Это ссылка на его сайт, на главной странице которого можете почитать о том, что именно и как он проповедует.

Основной целевой аудиторией белого проповедника являются малообеспеченные чернокожие люди. За его плечами африканский тур и последователи со всех континентов, а теперь он в Миннеаполисе. Паства увеличивается, а вместе с ней и поступления.

Удивительно насколько легко и на первый взгляд органично история Флойда консолидирует вокруг себя всякого рода отребье: от грабителей и лентяев до посланников господних, сеющих любовь, но собирающих бабосы или кросы.