Мнение: Любовь напоказ… к Сталину

17.06.2020, 22:00, Разное

Любовь – дело личное и интимное. Тем более, если это любовь к Сталину. И я решительно не понимаю мурманских коммунистов, которым приспичило выставить свою любовь напоказ.

Ну слепили вы глиняного Сталина, любуйтесь и радуйтесь! Можете на огороде у себя выставить бюст, если в офисе КПРФ ему тесно. Но зачем тащить бюст Сталина на видное место, в центр?

Ну и что, что в центре у Театра кукол когда-то стоял памятник Сталину в полный рост? Поняли же, что ошиблись с памятником, устранили ошибку, зачем снова ее совершать?

Повторюсь, любовь – дело интимное. Не стоит её афишировать! Тем более навязывать другим…

Фотография мурманского бюста Сталина отсюда