Мнение: Любовь напоказ… к Сталину
17.06.2020, 22:00, Разное
Любовь – дело личное и интимное. Тем более, если это любовь к Сталину. И я решительно не понимаю мурманских коммунистов, которым приспичило выставить свою любовь напоказ.
Ну слепили вы глиняного Сталина, любуйтесь и радуйтесь! Можете на огороде у себя выставить бюст, если в офисе КПРФ ему тесно. Но зачем тащить бюст Сталина на видное место, в центр?
Ну и что, что в центре у Театра кукол когда-то стоял памятник Сталину в полный рост? Поняли же, что ошиблись с памятником, устранили ошибку, зачем снова ее совершать?
Повторюсь, любовь – дело интимное. Не стоит её афишировать! Тем более навязывать другим…
Фотография мурманского бюста Сталина отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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