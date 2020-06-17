Врач сердечный: интервью с кардиологом Антоном Родионовым

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17.06.2020, 21:50, Разное


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Доктор Родионов расскажет, вредно ли для сердца пить вино, как влияют препараты для повышения потенции на “мышечный насос” организма, а также о влиянии коронавируса на сердце, выборе продуктов для укрепления миокарда и многом другом. Задавайте свои вопросы в комментариях к посту в Facebook, а также в прямом эфире! Трансляция также будет вестись в Одноклассниках.



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