Врач сердечный: интервью с кардиологом Антоном Родионовым
17.06.2020, 21:50, Разное
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Доктор Родионов расскажет, вредно ли для сердца пить вино, как влияют препараты для повышения потенции на “мышечный насос” организма, а также о влиянии коронавируса на сердце, выборе продуктов для укрепления миокарда и многом другом. Задавайте свои вопросы в комментариях к посту в Facebook, а также в прямом эфире! Трансляция также будет вестись в Одноклассниках.
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