В Минздраве признали, что дексаметазон не является панацеей от коронавируса

17.06.2020, 21:48, Новости дня

Препарат дексаметазон применяется в РФ для лечения коронавируса, он включен в методические рекомендации по лечению и профилактике инфекции, однако его нельзя назвать панацеей, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев.

«Препарат уже широко используется в России. Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет», – передает РИА «Новости» его слова.

Врач также пояснил, что дексаметазон – это противовоспалительный препарат, оказывающий влияние на любое воспаление, в том числе и в легких, применяется препарат уже на протяжении последних десятков лет.

«В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в РФ он уже применяется», – отметил Авдеев.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона.

Однако позднее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сказал газете ВЗГЛЯД, что этот препарат подходит не всем пациентам, поскольку имеет определенные побочные действия.