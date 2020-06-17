Медики рассказали, как предотвратить появление рака толстой кишки

17.06.2020, 21:40, Новости дня

Учеными был обнаружен механизм, который лежит в основе колоректального рака. Между ним и кишечными микроорганизмами специалисты обнаружили прямую связь.

Выяснилось, что на целостность кишечного эпителия, который функционирует в роли барьера для предотвращения проникновения кишечных бактерий, влияет аномальная экспрессия белка Zeb2. Белок Zeb2 рушит этот барьер и вызывает воспаление, которое приводит к развитию онкологии.

По словам ученых, предотвратить развитие рака может управление иммунной системой или своевременное удаление микробиоты. Во время эксперимента на грызунах обнаружилось, что уничтожить определенные бактерии и предотвратить развитие злокачественной опухоли удалось благодаря применению антибиотиков широкого спектра действия.