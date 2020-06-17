Дональд Трамп поддержал республиканский план реформы полиции

17.06.2020, 21:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о реформе в работе полиции, о котором было объявлено ранее в среду, заявила пресс-секретарь Белого дома Келли Макэнани, выступая перед журналистами в ходе очередного брифинга.

«Мы полностью поддерживаем законопроект Скотта», – сказала Макэнани, имея в виду сенатора Рика Скотта – единственного республиканца в нынешнем составе Сената, являющегося автором проекта.

Ранее в среду сенаторы провели пресс-конференцию, в ходе которой представили свою инициативу по реформированию работы правоохранительных органов.

Демократы, контролирующие Палату представителей, продвигают свой план реформы.