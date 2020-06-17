Хельсинкская комиссия США потребовала немедленного освобождения Пола Уилана

17.06.2020, 21:39, Новости дня

Глава Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хэйстингс выступил с заявлением в связи с решением российского суда приговорить американца Пола Уилана к 16 годам лишения свободы.

«Полу Уилану отказали в праве на надлежащее судопроизводство, что является очевидным нарушением обязательств России перед ОБСЕ, – отметил Хэйстингс. – Длительное содержание под стражей в ожидании суда, скрытый характер судебного процесса и сомнительные доказательства против Пола показывают, что правосудие не интересует российские власти. Это ничто иное, как политически мотивированный маневр, нанесший серьезный ущерб гражданину США. Пол Уилан должен быть освобожден».

Пол Уилан был арестован в Москве в декабре 2018 года, когда приехал в российскую столицу на свадьбу. Агенты ФСБ ворвались в его номер в отеле и нашли флеш-накопитель, который передал Уилану его знакомый из России. Уилан полагал, что там хранятся отпускные фотографии.

Российские власти заявляют, что на носителе была секретная информация. Уилана содержали в Лефортовской тюрьме, не позволяя ему связаться с родными и близкими и подвергая насилию.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) – это независимая комиссия правительства США, которая следит на соблюдением Хельсинкских соглашений и способствует обеспечению безопасности путем продвижения прав человека и демократии, а также экономического, природоохранного и военного сотрудничества в 57 странах. В комиссию входят девять сенаторов, девять членов Палаты представителей и по одному представителю от Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства торговли.