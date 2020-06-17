Для освобождения россиян действовать в отношении ПНС Ливии стоит с позиции силы, считает политолог

17.06.2020, 21:37, Разное

Уже более года прошло, как россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. На недавней встрече с представителями ПНС глава МИД РФ Сергей Лавров в жёсткой форме потребовал вернуть россиян домой. Эту позицию российского внешнеполитического ведомства подтвердила в интервью Федеральному агентству новостей представитель МИД Мария Захарова.

По мнению политолога, именно так, с позиции силы надо разговаривать с представителями ПНС, так как попытки обратиться к разуму могут быть восприняты как признак слабости. “Такая специфика мышления как раз весьма восприимчива именно к решительным позициям, которую, наконец-то, начал проявлять МИД. Разумеется, это один из элементов, но он является важным сигналом для захвативших социологов боевиков о том, что терпение России заканчивается”, – подытожил Джаралла.Такого же мнения придерживается депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров. Он уверен, что россиян пленили террористы, а с террористами нужно поступать жестко.

Напомним, что в мае прошлого года в Ливии были захвачены в плен двое россиян. Подконтрольные нелегитимному триполитанскому правительству террористы заточили Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частную тюрьму “Митига”, где наши граждане вынуждены терпеть нечеловеческие условия содержания.

Напомним, что ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как ливийские боевики пытались шантажировать Россию. После того как российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи, Правительство национального согласия Ливии предложило Москве сделку: в обмен на пленников изменить свою позицию относительно кризиса в североафриканской стране.