Мнение: Задержание членов банды Басаева в Крыму

17.06.2020, 21:35, Разное

На территории Крыма сотрудники ФСБ задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападение чеченских боевиков на Дагестан в 1999-м году.

Задержаны Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов принимавшие участие в боевых действиях против российской армии на территории Ботлихского района.

Сколько веревочке не виться, но расплата таки приходит.

Стоит отметить, что ничего удивительно в нахождении этих деятелей на территории Крыма нет, еще в те годы они вполне свободно приезжали в Крым на лечение или оседали в Крыму для ведения "бизнеса" (их тогда было довольно много в Ялте и на ЮБК), при этом спецслужбы Украины как правило закрывали на это глаза. Разумеется, после 2014-го года, ситуация изменилась (они не только лишились крыши СБУ, но возможности прикрываться Меджлисом и хиэбутчиками), но как видим, некоторых удается поймать только спустя 6 лет после воссоединения и спустя более чем 20 лет после совершения преступления. Впрочем, главное, что про них не забывают и ищут.