 

От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

17.06.2020, 21:34, Новости дня

Допрос актера Михаила Ефремова в связи со смертельным ДТП 8 июня в центре Москвы продолжался около пяти часов. Следователи пытаются установить все детали страшной аварии, в результате которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Что известно к этой минуте и будет ли компенсация семье погибшего?

"Он похудел на 6 килограммов и пока еще сидит дома", — кричала домработница Михаила Ефремова собравшимся под окнами журналистам. Актера вот-вот должны были доставить на допрос. Сотрудники ФСИН в квартиру артиста приехали еще в 12 часов дня. По всей видимости, тщательно проверяли соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста — не пользуется ли телефоном, интернетом, с кем общается.

— Кто в квартире вместе с ним еще живет? Дети, жена? 

— Все близкие.

— Друзья есть сегодня дома?

— Ну что вы?

— Никакого алкоголя? Только вода?

— Да что вы! Какой алкоголь!

Через пару часов сотрудники ФСИН вывели актера из квартиры.

— Как вы себя чувствуете?

— Я не могу отвечать на ваши вопросы, потому что у меня подписка о невыезде.

Актера повезли в Главное следственное управление столичной полиции. Он лишь один раз выглянул из здания покурить.

После аварии в крови Ефремова были обнаружены не только алкоголь, но и наркотики. Полицейские возбудили уголовное дело, желая выяснить, у кого Ефремов приобрел их.

На прошлой неделе Ефремова допрашивали в связи с делом о сбыте наркотиков. Подробности общения актера со следователями неизвестны, но после допроса артист остался в статусе свидетеля по уголовному делу. Сегодня следователей интересовали детали смертельного ДТП.

Авария произошла 8 июня. Ефремов на своем джипе пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. В тот вечер артист еле стоял на ногах. Он с трудом говорил и не до конца понимал всю серьезность ситуации. Водитель фургона позже скончался в больнице. Его похоронили 11 июня в родном селе в Рязанской области. Михаил Ефремов предложил семье Захарова материальную помощь, но родные погибшего отказались принимать ее. По словам адвоката семьи, Захаровых сейчас волнуют не деньги, а возможный срок для предполагаемого виновника аварии.

"Это несчетный случай, он соберет большое количество ходатайств и поручительств от известных людей. Ефремов не привлекался к ответственности, у него шесть детей. На мой взгляд, он может получить от 5 до 7 лет условно", — прокомментировал адвокат семьи погибшего.

По словам Александа Добровинского, следователи якобы уже провели технические экспертизы машин и в скором времени, в зависимости от показаний Ефремова и свидетелей, это дело может быть направлено в суд.



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