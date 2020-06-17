Сборная России по футболу узнала календарь Лиги наций

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17.06.2020, 21:34, Новости дня

Второй в истории розыгрыш футбольной Лиги наций стартует 3 сентября 2020 года. Групповая стадия продлится до 18 ноября, о чем заявил пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА опубликовала полный календарь соревнования. Среди прочих свое расписание в турнире узнала и сборная России.

Первым для российских футболистов соперником по группе Лиги наций станет Сербия, домашняя встреча против которой запланирована период с 3 по 5 сентября. Далее россияне сыграют против Венгрии (6-8 сентября, выезд), Турции (10-11 октября, дома) в рамках первого круга.

Во втором круге команды сыграют ответные встречи: 13-14 октября дома против венгров, 14-15 ноября россиян ожидает выезд в Турцию, а 17-18 ноября завершит кампанию выездом к сербам.



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