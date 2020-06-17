Навальный предложил “Единой России” поднять пенсии для воевавших ветеранов до 200 тысяч рублей

17.06.2020, 21:30, Новости дня

К 75-летию Победы президент РФ Владимир Путин подарил россиянам самого себя, отменив ограничения своего правления, об этом российский политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный написал в Facebook 17 июня.

Он обратил внимание на то, как обставлено обнуление президентского срока Путина. 24 июня в Москве пройдет военный парад.

“Сначала специально в июне устраивают парад, на который выкинут миллиарды, на следующий день начинается семидневное голосование, а в июле пройдет “Бессмертный полк”, чтобы во главе него шел наш гнусный старикашка, но уже в статусе пожизненного президента”, – отметил Навальный.

По его мнению, главное достижение Путина – победа в Великой Отечественной войне.

“Только властям нужно сделать какую-то гадость или что-то украсть – сразу все обмотаются георгиевскими лентами, поставят перед собой несчастного старика в качестве декорации, и получается, что все вроде освящено великой победой”, – написал Навальный.

Политик считает, что вместо этого власти должны позаботиться о повышении пенсий российским ветеранам до 200 тыс. руб. Сейчас, по информации Навального, участники войны получают от 35 до 43 тыс. руб.

Я очень давно хотел высказаться на эту тему и всё думал, как бы не просто высказаться, а предложить что-то.Придумал,… Posted by Алексей Навальный on Kolmapäev, 17. juuni 2020

“В США [ветераны Второй мировой войны] получают от 188 тыс. до 431 тыс. в месяц. Во Франции – 99 тыс. В Великобритании – от 139 тыс. до 626 тыс. руб. в зависимости от заслуг. Это союзники. А как же побежденные страны? Финляндия – 158 тыс. в месяц. Япония – от 80 до 470 тыс. руб. в месяц. И наконец, Германия платит ветеранам вермахта от 111 тыс. до 626 тыс. руб. в месяц”, – подчеркнул Навальный.

Политик разработал законопроект о повышении пенсий участникам войны. По его словам, в России их осталось 75 тыс. человек.

“Я его направляю всем лидерам фракций в Думе и особенно “Единой России”, ведь принятие зависит от них и от Путина. Ему я тоже этот законопроект отправляю”, – отметил политик.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.