Дядю Асада во Франции приговорили к четырем годам тюрьмы

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Парижский уголовный суд 17 июня признал 82-летнего сирийского бизнесмена Рифата Асада, родного дядю президента Сирии Башара Асада, виновным в мошенническом отмывании денег, выведенных из казны Сирии. Об этом сообщило AFP.

Имущество обвиняемого, оцениваемое в €90 млн, французское правосудие приказало конфисковать.

При этом ордер на арест Асада, который по состоянию здоровья не присутствовал в суде выдан не был. Его адвокаты заявили, что немедленно подают апелляцию.

Рифата Асада, одного из командующих элитного подразделения сирийских войск, обвиняли в причастности к ряду военных преступлений, в частности, в жестоком подавлении восстания в Хаме в 1982 году. В 1984-м его обвинили в попытке государственного переворота и свержении брата, Хафеза Асада. Военачальник покинул Сирию, жил в Швейцарии, откуда перебрался во Францию.

За 35 лет Рифат Асад скупил много недвижимости во Франции, Испании, Великобритании и Гибралтаре; происхождение средств вызвало вопросы французских властей. Следствие считало, что Асад отмывал незаконные доходы своих сирийских родственников. Номинально, несмотря на изгнание, младший брат Хафеза Асада и дядя Башара Асада сохранял пост вице-президента Сирии до 1998 года. Расследование также вели испанские правоохранители.

Сам Рифат Асад утверждал, что обязан своим состоянием другу, королю Саудовской Аравии Абдалле.