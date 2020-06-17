 

Дядю Асада во Франции приговорили к четырем годам тюрьмы

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Парижский уголовный суд 17 июня признал 82-летнего сирийского бизнесмена Рифата Асада, родного дядю президента Сирии Башара Асада, виновным в мошенническом отмывании денег, выведенных из казны Сирии. Об этом сообщило AFP.

Имущество обвиняемого, оцениваемое в €90 млн, французское правосудие приказало конфисковать.

При этом ордер на арест Асада, который по состоянию здоровья не присутствовал в суде выдан не был. Его адвокаты заявили, что немедленно подают апелляцию.

Рифата Асада, одного из командующих элитного подразделения сирийских войск, обвиняли в причастности к ряду военных преступлений, в частности, в жестоком подавлении восстания в Хаме в 1982 году. В 1984-м его обвинили в попытке государственного переворота и свержении брата, Хафеза Асада. Военачальник покинул Сирию, жил в Швейцарии, откуда перебрался во Францию.

За 35 лет Рифат Асад скупил много недвижимости во Франции, Испании, Великобритании и Гибралтаре; происхождение средств вызвало вопросы французских властей. Следствие считало, что Асад отмывал незаконные доходы своих сирийских родственников. Номинально, несмотря на изгнание, младший брат Хафеза Асада и дядя Башара Асада сохранял пост вице-президента Сирии до 1998 года. Расследование также вели испанские правоохранители.

Сам Рифат Асад утверждал, что обязан своим состоянием другу, королю Саудовской Аравии Абдалле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из “группы Безлера”, пытавшего украинских военных

13.06 / После вспышки коронавируса на рынке в Пекине в его районе введен режим военного времени

17.06 / Врио главы СУ СК по Дагестану пострадал в ДТП

28.05 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

07.06 / Макгрегор назвал причину завершения карьеры

27.05 / Убийство афроамериканца полицейскими привело к массовым протестам в Миннесоте

07.05 / Каплан: неплатежеспособные нефтяные компании США не получат кредиты ФРС

15.06 / Прилучный и Муцениеце официально развелись

01.05 / Общество: Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

10.04 / Преступный мир адаптируется к карантину – глава Нацполиции Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска