Подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в конституцию РФ

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Депутаты Московской городской думы Евгений Ступин, Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров подали в Верховный суд России иск с требованием признать недействительным указ Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в конституцию на 1 июля. Об этом сообщил один из инициаторов иска Евгений Ступин на своей странице в Facebook.

“Подтверждаю, что мною, моим коллегой Олегом Шереметьевым и политологом Валерием Соловьем, юристом Сергеем Бочаровым подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам 1 июля. Причина: каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях – преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни”, – сообщил Ступин.

Подтверждаю, что мною, моим коллегой ОлегШереметьев и политологом Валерий Соловей, юристом Бочаров Сергей подан иск о… Posted by Ступин Евгений on Kolmapäev, 17. juuni 2020

Соловей на своей странице в Facebook подтвердил информацию о поданном иске, отметив, что опубликует его текст 18 июня.

Отвечая на вопросы. Да, информация соответствует действительности. Текст иска выложим завтра.Если удастся привлечь… Posted by Valery Solovei on Kolmapäev, 17. juuni 2020

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года. С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам онлайн.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.