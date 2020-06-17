Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас.

«Анализы показали незначительные инфильтраты в легких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее», – передает РИА «Новости» слова Контрераса со ссылкой на радио America HN.

Напомним, накануне Эрнандес сообщил о положительном тесте на коронавирус SARS-CoV-2 у него и его жены, добавив, что планирует продолжить удаленную работу на самоизоляции.