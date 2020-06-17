 

Попова оценила последствия беспорядков в США в условиях эпидемии

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Массовое скопление людей на улицах в США повлияет на эпидпроцесс и распространение коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Я думаю, влияет и еще повлияет, безусловно. При таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может остаться без реакции вируса и эпидпроцесса», – передает слова Поповой РИА «Новости».

В США в конце мая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских спровоцировала погромы и массовые антирасистские акции, люди выходят на улицы и протестуют против полицейского произвола.

Ранее эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон предсказали США более 200 тыс. жертв COVID-19 к октябрю.

При этом число выявленных случаев коронавируса в США уже превысило два миллиона человек.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Флориду, Техас и Калифорнию. Однако в Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Eli Lilly испытает препарат для лечения коронавирусной инфекции

06.05 / Мнения: Коронавирус страшен не только смертью

10.04 / Россияне высказались по поводу позиций страны в космосе

11.06 / США утвердили пакет помощи Украине на сумму $250 млн

06.06 / Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными

08.06 / ФСБ задержала членов группировки за сбыт 34,7 кг кокаина

22.05 / Наследница бельгийского престола решила стать военной

02.05 / Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском

19.04 / Находящееся на площади Немцова в Праге посольство России меняет адрес – СМИ

13.05 / Московская биржа открылась снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска