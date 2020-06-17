Попова оценила последствия беспорядков в США в условиях эпидемии

17.06.2020, 21:30, Новости дня

Массовое скопление людей на улицах в США повлияет на эпидпроцесс и распространение коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Я думаю, влияет и еще повлияет, безусловно. При таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может остаться без реакции вируса и эпидпроцесса», – передает слова Поповой РИА «Новости».

В США в конце мая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских спровоцировала погромы и массовые антирасистские акции, люди выходят на улицы и протестуют против полицейского произвола.

Ранее эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон предсказали США более 200 тыс. жертв COVID-19 к октябрю.

При этом число выявленных случаев коронавируса в США уже превысило два миллиона человек.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Флориду, Техас и Калифорнию. Однако в Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США.