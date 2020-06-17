 

Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии

17.06.2020, 21:23, Разное

По мнению Дьякова, Лукашенко понимает, что карантин приведет к остановке соляных шахт в Белоруссии. На этих производствах держится экономика республики, отметил спортсмен.

Он напомнил, что Белоруссия – страна небогатая. Если люди останутся без работы на пару месяцев, то последствия могут быть катастрофическими, подчеркнул Дьяков.

“Что еще ему (Лукашенко. – прим.ред.) остается говорить, кроме того, что коронавируса нет?” – цитирует спортсмена портал Tribuna.com.

Белоруссия не стала вводить карантин из-за коронавируса. В республике работали предприятия, рестораны, магазины и торговые центры, проводились спортивные мероприятия при заполненных трибунах.

Лукашенко уверен, что сделал правильный выбор. Те, кто вводил карантин, получили вторую волну эпидемии коронавируса, заявил белорусский лидер в ходе посещения предприятия “Гродно Азот”.

К пандемии у Лукашенко отношение своеобразное. Ситуацию вокруг коронавируса президент называл “массовым психозом” и в качестве мер профилактики призывал посещать баню, дышать над костром и заниматься спортом.

Коронавирус в Белоруссии на 17 июня обнаружен у 56 032 человек. За последние сутки выявили 663 носителя. С начала эпидемии от COVID-19 в республике умерли 324 пациента.

А.Лукашенко: "Коронавирус лечим трудотерапией. Умер? Потому что лентяй!"

— Лимонад (@ProshlgdnLmonat) April 25, 2020



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