Кремль встревожился из-за конфликта между Индией и Китаем

17.06.2020, 21:16, Новости дня

В Кремле встревожены в связи с инцидентом на индийско-китайской границе, однако считают, что стороны сами смогут разрешить конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большим внимание наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе. Мы считаем, что это тревожные сообщения, но мы считаем, что две стороны в состоянии предпринять необходимы шаги для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем и для того, чтобы в регионе была предсказуемость, стабильность, и это был безопасный регион для народов, прежде всего, и Китая и Индии», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Китай и Индия – очень близкие партнеры России, во многом союзники. И с той, и с другой стороной Россию связывают очень тесные отношения, которые основаны на принципах взаимного уважения.

Напомним, накануне сообщалось, что в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест в связи с инцидентом, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля, готовили «провокационную атаку».

Позже сообщалось, что войска Индии и Китая разведены в пограничном районе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в Ладакхе.