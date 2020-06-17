 

Россиянина выслали из Польши по подозрению в связи с террористами

17.06.2020, 21:16, Новости дня

Гражданина России, выходца из Чечни, лишили статуса беженца и выслали из Польши за связь с террористическими организациями.

«Следователи ABW (Агентство внутренней безопасности) в начале мая подтвердили связь гражданина Российской Федерации. (…) Адама Б. с террористическими организациями», – передает сообщение Польского телевидения РИА «Новости».

Затем глава Агентства внутренней безопасности направил соответствующее представление начальнику Управления по делам иностранцев о лишении мужчины статуса беженца.

«Управление по делам беженцев оставило в силе решение главы Управления по делам иностранцев, отказавшего россиянину в международной защите на территории Польши», – сказано в сообщении.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в РФ остается высокой угроза терроризма, в прошлом году количество предотвращенных терактов увеличилось на треть.



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